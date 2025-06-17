В самарской «ЗИМ Галерее» 22 июня расскажут о роли Куйбышева в годы войны

22 июня в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится лекция «Судьба Куйбышева в годы Великой Отечественной войны» (12+). Её прочитает доктор исторических наук, профессор СГСПУ Александр Репинецкий.
Куйбышев в годы войны был центром военно-промышленного производства и выполнял функции временной столицы. Здесь прошли военный парад, премьера Седьмой симфонии Шостаковича, велась дипломатическая работа, а рядом находился лагерь Безымянлаг. Лекция приурочена ко Дню памяти и скорби.
Вход — свободный. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
Ранее мы сообщали о новом расписании бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» с 18 по 22 июня.
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