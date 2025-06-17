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«РыбаФест» на юге Хабаровского края перенесли на 21 июня

Организаторам потребовалось больше времени на подготовку мероприятия.

Источник: Хабаровский край сегодня

В начале июня в Бикинском округе должен был пройти второй «РыбаФест» — фестиваль, посвященный рыбной ловле и приготовлению ухи, однако был отменен в связи с тем, что понадобилось больше времени на подготовительные работы. Новая дата проведения — 21 июня. Мероприятие состоится на базе отдыха «Зеркальная» у озера Камышовое между Бикином и селом Покровка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Начало соревнований по рыбной ловле запланировано на 09:30, а завершение — на 12:30. В 12:00 состоится торжественное открытие фестиваля «РыбаФест» и старт кулинарного конкурса «Уха». В 16:00 пройдёт церемония награждения победителей кулинарного конкурса дипломами и ценными призами. А в 17:00 состоится торжественное закрытие открытого «РыбаФеста».

На территории проведения фестиваля будут работать торговые точки, где можно будет приобрести сладости, фрукты, мороженое, кукурузу и шашлык.