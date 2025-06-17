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Press TV: Три корабля загорелись у берегов Ирана вблизи Ормузского пролива

У Ормузского пролива произошло возгорание трёх кораблей.

Источник: Комсомольская правда

В Оманском заливе вблизи Ормузского пролива зафиксировано возгорание на трех судах. Как сообщает иранское издание Press TV, инцидент произошел у побережья Ирана. Данные о пожаре подтверждаются картами системы FIRMS NASA.

Спутниковые снимки и данные мониторинга показывают три активных очага возгорания в акватории залива. Точные причины происшествия и принадлежность судов пока не сообщаются.

Напомним, Ормузский пролив — узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном.

Прежде финансист Игорь Юшков отмечал, что перекрытие Ормузского пролива резко поднимет цену нефти. Европа столкнется с нехваткой энергии. Даже кратковременная блокада способна увеличить цены на нефть до 100 долларов за баррель.