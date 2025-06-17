ОПИ: Вернувшиеся в Россию бренды должны возместить убытки потребителей

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила в правительство России предложение обязать иностранные бренды, покинувшие страну, выплачивать компенсации потребителям при возвращении на отечественный рынок. Об этом сообщают «Известия».
Как сообщает издание со ссылкой на ОПИ, в 2022—2023 годах ушедшие компании нарушали права потребителей, отключая функции смартфонов, автомобилей и другой техники. Это привело к невозможности обновления ПО, увеличению сроков ремонта и проблемам с диагностикой устройств.
ОПИ предлагает создать фонд, куда возвращающиеся бренды будут вносить обязательные взносы для последующих выплат компенсаций пострадавшим потребителям. Размер фонда должен составить не менее 400 млрд рублей.
«Отключение функций товара в гарантийный период или срок службы недопустимо. Это должно считаться дефектом, дающим право потребителю требовать возврата денег за товар», — заявил руководитель ОПИ Олег Павлов.
Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что зарубежным брендам следует сделать для возвращения на российский рынок.