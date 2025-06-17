ОПИ: Вернувшиеся в Россию бренды должны возместить убытки потребителей

Как сообщает издание со ссылкой на ОПИ, в 2022—2023 годах ушедшие компании нарушали права потребителей, отключая функции смартфонов, автомобилей и другой техники. Это привело к невозможности обновления ПО, увеличению сроков ремонта и проблемам с диагностикой устройств.