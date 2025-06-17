Полиция Екатеринбурга начала ловить должников с неоплаченными штрафами

В Екатеринбурге с 16 по 20 июня проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на выявление неплательщиков административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
На момент начала операции общая сумма задолженности по административным штрафам составляет около 37 миллионов рублей. Более 21 тысячи граждан подлежат привлечению к ответственности за неуплату штрафов в срок по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
— Полиция Екатеринбурга призывает граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, оплачивать их в срок во избежание негативных последствий, и доводит до вашего сведения, что лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности, — уточнили в городском УМВД.
Неуплата штрафа в срок влечет за собой наказание в виде штрафа в двукратном размере (но не менее 1000 рублей), а также административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.
В полиции напоминают, что даже после отбытия административного ареста задолженность по штрафу остается. В случае неуплаты штрафы будут взыскиваться в принудительном порядке судебными приставами. Наличие неоплаченных штрафов может ограничить перемещение по России и выезд за границу.