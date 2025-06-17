Число заразившихся болезнью Лайма волгоградцев выросло до 5

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 16 июня в регионе уже 2 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой, а еще 5 — иксодовым клещевым боррелиозом, известным еще как болезнь Лайма.