Число заразившихся болезнью Лайма волгоградцев выросло до 5

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 16 июня в регионе уже 2 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой, а еще 5 — иксодовым клещевым боррелиозом, известным еще как болезнь Лайма.
Неделей ранее в регионе было зафиксировано 2 случая КГЛ и три — ИКБ.
Болезнь Лайма, напомним, характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение.
Всего за последнюю неделю число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило 120 случаев, что не превышает среднемноголетних значений.
В РПН подчеркнули, что пик численности клещей наступает в мае-июне, затем происходит спад, а в августе наступает второй подъем. Поэтому волгоградцев просят соблюдать меры предосторожности при выездах на природу.