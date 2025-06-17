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Единая дежурно-диспетчерская служба появится в Минском районе

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) будет создана в Минском районе, такое решение принял местный райисполком. Документ официально опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В состав службы войдет 10 организаций, среди которых центр оперативного управления Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, районное управление внутренних дел, Минский областной центр скорой медицинской помощи, предприятие «Мингаз», а также коммунальные предприятия «Водоканал Минского района», «Минрайгорремавтодор», «Жилищник Минщины» и «Минрайтеплосеть».

Кроме того, в состав ЕДДС включены Минский филиал «Белтелекома» и филиал Минские электрические сети профильного предприятия «Мискэнерго».

В документе отмечается, что некоторые их этих организаций войдут в состав службы только с их согласия.

Координировать действия ЕДДС будет Минский районным отделом по ЧС через центр оперативного управления, который базируется в Заславле.

Такие службы создаются, чтобы люди могли обращаться за экстренной помощью на единый номер «112», а организации, которые в нее входят, — оперативно реагировали на угрозу и чрезвычайные ситуации.

Ранее аналогичные решения приняли власти белорусской столицы, Минской области, некоторых областных центров и регионов. Самая большая единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в Минске, в нее войдет более 20 различный организаций.