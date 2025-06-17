Профессор медицины: Запрет никотиновых пакетиков не решит проблему курения

Профессор считает, что вместо того, чтобы рассматривать никотиновые пакетики как угрозу, многие страны внедрили их регулирование и используют их как средство борьбы с курением. Примером служит Швеция, где уровень курения составляет около 5%, в то время как средний показатель в ЕС — примерно 20%. Кроме того, в Швеции зафиксирован самый низкий уровень заболеваний, связанных с курением, таких как рак лёгких. Подобных успехов в борьбе с курением достигли также Норвегия и Исландия.