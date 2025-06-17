Профессор медицины: Запрет никотиновых пакетиков не решит проблему курения

Такое мнение высказал профессор Риккардо Полоза из Медицинского университета города Катания. Специалист утверждает, что никотиновые пакетики уже доказали свою эффективность в борьбе с курением в ряде стран, особенно в скандинавских, таких как Норвегия и Швеция, где зафиксирован самый низкий уровень курения в Евросоюзе.
Итальянский профессор считает, что запрет никотиновых пакетиков продвигается неправительственными организациями, которые внезапно превратились в движения против вейпов и никотиновых пакетиков, в то время как проблема курения остается нерешенной.
В настоящее время никотиновые пакетики запрещены в Бельгии, при этом они всё ещё нелегально продаются в официальных магазинах. Аналогичные ограничения были введены в Нидерландах, а недавно соответствующий закон был принят и в Молдове.
Профессор Риккардо Полоза считает, что решения министерств принимаются под влиянием НПО, которые распространяют ошибочную информацию об альтернативных никотиновых продуктах и заняли агрессивную позицию против них, при этом игнорируя основную проблему — курение.
«Новые законодательные инициативы постоянно продвигаются подобными неправительственными организациями, которые требуют, чтобы те же нормы, которые применяются к традиционным сигаретам, автоматически распространялись и на альтернативные продукты. А в худшем случае — настаивают на полном запрете. На самом деле эти меры дадут обратный эффект. Запрет новых никотиновых продуктов ограничит доступные для курильщиков варианты, и они будут продолжать курить», — утверждает эксперт.
Профессор считает, что вместо того, чтобы рассматривать никотиновые пакетики как угрозу, многие страны внедрили их регулирование и используют их как средство борьбы с курением. Примером служит Швеция, где уровень курения составляет около 5%, в то время как средний показатель в ЕС — примерно 20%. Кроме того, в Швеции зафиксирован самый низкий уровень заболеваний, связанных с курением, таких как рак лёгких. Подобных успехов в борьбе с курением достигли также Норвегия и Исландия.
«Крупнейшие страны Европы, такие как Великобритания, Франция и Швеция, имеют строгие антикурительные законы и благоприятные регламенты в отношении никотиновых пакетиков. Они сосредоточены на создании законодательной базы, которая объединяет ограничения на курение и свободным доступом к альтернативам. Эти страны предоставляют взрослым курильщикам все необходимые инструменты для отказа от сигарет», — подчеркивает Полоза.
Молдова — единственная страна в Европе, где уровень курения постоянно растёт и уже превышает 27%. Проблема курения остаётся острой, несмотря на один из самых жестких антитабачных законов в ЕС. Эксперты считают, что, ограничивая новые никотиновые продукты, проблему не решить.
«Необходимо понимать, что категорические запреты не решат многого. Вместо этого важно ввести более строгие меры, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к никотиновым продуктам в точках продажи. Это и есть настоящая проблема — доступность для несовершеннолетних. Необходимо строго контролировать уже существующие законы, ввести более высокие штрафы за продажу несовершеннолетним, обязать магазины отображать суммы штрафов и номер бесплатной горячей линии для жалоб, внедрить систему проверки возраста при онлайн-заказах (например, по немецкой модели) и регулярно контролировать исполнение закона через инспекции», — добавил профессор Медицинского университета города Катания.