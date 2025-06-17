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В Самаре началась мойка подземных пешеходных переходов на Московском шоссе

В Самаре начали отмывать подземные переходы.

В Самаре начали отмывать подземные переходы. Пока что чистота ждет только переходы на Московском шоссе.

Работой занимаются сотрудники дорожно-эксплуатационного управления. Их задача — отмыть стены, ступеньки, поручни и прочие детали переходов.

Отмечается, что одним из главных переходов является объект у завода Тарасова. Ему уделено особое внимание.

Ранее мы писали о том, что городские власти не смогли благоустроить главные городские пляжи к купальному сезону. Подробности и фото — в нашем материале.

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