20-летний защитник Максим Белоусов присоединится к ХК «Лада»

С воспитанником ярославского «Локомотива-2004» подписали двустороннее соглашение. Оно рассчитано на два сезона, уточнили представители тольяттинцев.
В 2021-м, после выпуска из системы «железнодорожников», Максим Белоусов отправился в Эстонию. Там играл за «Виру Спутник». В 2022-м вернулся в Россию и продолжил карьеру в молодежке «Локо».
В минувшем сезоне выходил на лед в 54 встречах, забросил семь шайб и выдал 11 ассистов, набрал 18 очков.
«Белоусов является серебряным призером МХЛ (2024) и вызывался в молодежную сборную России. Всего в лиге 20-летний хоккеист сыграл 173 матча и заработал 48 (14+34) результативных баллов, а показатель полезности равен +73», — объяснили в «Ладе».
На днях «автозаводцы» представили обновленный тренерский штаб.
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