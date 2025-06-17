«Семья приехала в Беларусь из другой страны и временно гостила у родственников». В Витебске двухлетний ребенок выпал из окна десятого этажа и погиб

В Витебске мальчик выпал с десятого этажа и погиб, пока родители были на кухне. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что 16 июня, в понедельник, в Витебске прохожий увидел на земле ребенка с тяжелыми травмами и позвонил в экстренные службы. Согласно предварительным данным, двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находится на десятом этаже.
В СК уточнили, что врачи, приехавшие на место, пытались спасти ребенка, но от полученных травм он скончался. Следователи смогли установить, что семья приехала в Беларусь из другой страны и временно гостила у родственников.
«В момент трагедии родители находились на кухне, а трое малолетних детей играли в соседних комнатах», — сообщили в пресс-службе.
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