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«Семья приехала в Беларусь из другой страны и временно гостила у родственников». В Витебске двухлетний ребенок выпал из окна десятого этажа и погиб

В Витебске мальчик выпал с десятого этажа и погиб, пока родители были на кухне.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске мальчик выпал с десятого этажа и погиб, пока родители были на кухне. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении сказано, что 16 июня, в понедельник, в Витебске прохожий увидел на земле ребенка с тяжелыми травмами и позвонил в экстренные службы. Согласно предварительным данным, двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находится на десятом этаже.

В СК уточнили, что врачи, приехавшие на место, пытались спасти ребенка, но от полученных травм он скончался. Следователи смогли установить, что семья приехала в Беларусь из другой страны и временно гостила у родственников.

«В момент трагедии родители находились на кухне, а трое малолетних детей играли в соседних комнатах», — сообщили в пресс-службе.

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