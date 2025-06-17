Певец Алексей Глызин ликвидировал свой бизнес

Российский исполнитель Алексей Глызин, автор хита «Зимний сад», прекратил деятельность своего концертного агентства. Более двух лет предприятие приносило исключительно финансовые убытки.
Согласно данным Mash, фирма «Глызин Шоутур» функционировала на протяжении 18 лет. В последний период работа велась исключительно в убыток. За 2023 год организация понесла убытки в 1,7 млн рублей, за 2024-й — 1,9 млн, что привело к решению о ликвидации. Компания находилась в собственности Глызина и его супруги Сании.
Глызин — популярный исполнитель 1980-х и 1990-х годов. Он дебютировал в 1970-х в составе ВИА «Добры молодцы», а в 1988 году начал сольную карьеру. Его репертуар включает знаменитые композиции, включая «Зимний сад» и «Ты не ангел».
Ранее сообщалось об участии Глызина в праздновании 54-летия Леры Кудрявцевой, где он исполнил один из своих хитов.
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