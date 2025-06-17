Певец Алексей Глызин ликвидировал свой бизнес

Согласно данным Mash, фирма «Глызин Шоутур» функционировала на протяжении 18 лет. В последний период работа велась исключительно в убыток. За 2023 год организация понесла убытки в 1,7 млн рублей, за 2024-й — 1,9 млн, что привело к решению о ликвидации. Компания находилась в собственности Глызина и его супруги Сании.