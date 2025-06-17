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Мошенники начали обманывать россиян через «кружки» в Telegram

Мошенники начали обманывать россиян через видеосообщения в мессенджере Telegram: аферисты взламывают профиль и записывают сообщения якобы от лица именинника с просьбой перевести деньги.

Мошенники начали обманывать россиян через видеосообщения в мессенджере Telegram: аферисты взламывают профиль и записывают сообщения якобы от лица именинника с просьбой перевести деньги.

Так, после дня рождения мошенники от лица девушки записали видеосообщение ее подруге с просьбой перевести деньги за работу фотографа, скомпрометировав портрет и голос жертвы.

Аферистам удалось обмануть жертву: девушка начала переводить деньги, однако первые два банка заблокировали операцию. Третий банк уже произвел перевод. После того, как девушка перевела деньги, она зашла в диалог со своей подругой, однако он был удален. В банке сообщили, что отменить операцию не получится.

— Фактически можно говорить о том, что дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж. В будущем качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии для их создания станут еще более доступными, поэтому проявлять осторожность при получении аудио и видеоконтента в социальных сетях и мессенджерах необходимо уже сейчас, — заявил руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин в разговоре с РИА Новости.

Также мошенники в Telegram недавно начали предлагать пользователям заработать на лайках. «Вечерняя Москва» связалась с представителями интернет-магазинов, чтобы выяснить, как работает схема и как распознать мошенников.

Ранее появилась информация, что аферисты начали использовать популярные игрушки Labubu в виде монстров с ярко выраженными зубами для кражи Telegram-аккаунтов. Боты в мессенджере предлагают получить подарок в виде игрушки за отзыв или якобы проводят розыгрыши.