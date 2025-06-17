Мошенники начали обманывать россиян через «кружки» в Telegram

— Фактически можно говорить о том, что дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж. В будущем качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии для их создания станут еще более доступными, поэтому проявлять осторожность при получении аудио и видеоконтента в социальных сетях и мессенджерах необходимо уже сейчас, — заявил руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин в разговоре с РИА Новости.