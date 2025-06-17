Главные новости 17 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 июня 2025 года.
Трамп после участия в G7 срочно созвал Совет нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп покинул саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде до его окончания и распорядился собрать участников Совета национальной безопасности в Белом доме. Причиной срочного возвращения в Вашингтон американский лидер назвал ситуацию на Ближнем Востоке. Он призвал жителей столицы Ирана покинуть город.
Украина приступила к реализации сделки по минералам с США
Киев дал старт разработке месторождения лития. Власти страны одобрили проведение тендеров для компаний, которые займутся извлечением ресурсов в Кировоградской области. Среди инвесторов могут быть компания TechMet, чьим акционером является правительство США, и Рональд Лаудер — друг Дональда Трампа.
За ночь атакам ВСУ подверглись 10 российских регионов
В ночь на 17 июня силы ПВО ВС РФ сбили и нейтрализовали украинские дроны над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и Московским регионом. Всего было уничтожено 147 беспилотников ВСУ. Общее число ликвидированных БПЛА с 20:00 16 июня до 7:00 17 июня — 198 единиц.
Макрон заявил, что Трамп «относительно положительно» оценил проект санкций против РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что поинтересовался у американского коллеги Дональда Трампа, позволит ли он реализовать инициативу сенаторов США по введению антироссийских санкций. По словам главы республики, американский лидер ответил «относительно положительно».
Иранские чиновники выразили готовность вернуться к переговорам с США
Представители руководства Ирана заявили, что намерены вернуться к переговорам с США по ядерной сделке, но при условии, что Иран прекратит атаки. Инициатором возобновления переговорного процесса выступили Оман и Катар. Трамп ранее поручил своей администрации организовать встречу с иранской делегацией.