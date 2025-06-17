Главные новости 17 июня 2025 года

Представители руководства Ирана заявили, что намерены вернуться к переговорам с США по ядерной сделке, но при условии, что Иран прекратит атаки. Инициатором возобновления переговорного процесса выступили Оман и Катар. Трамп ранее поручил своей администрации организовать встречу с иранской делегацией.