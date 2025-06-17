В России предложили брать компенсации с возвращающихся брендов

«Отключение функций товара в течение гарантийного срока и срока службы недопустимо, мы уверены, что это следует признавать недостатком товара, при котором потребитель вправе потребовать у изготовителя или импортёра вернуться ему уплаченные деньги за эту продукцию. Плюс к этому, претензии потребителя к качеству программного обеспечения товара (компьютера, смартфона, автомобиля и так далее. — Прим. Life.ru) надо рассматривать как требования к качеству самого товара в целом», — отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.