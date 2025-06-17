«Корабельные» качели украсили «Сопку любви» в Комсомольске-на-Амуре

По информации пресс-службы Амурского судостроительного завода, такую инициативу Сергей Матюшенко подсмотрел в приморском посёлке Славянка, откуда он сам родом. Там «качели мечты» установил по собственной инициативе один из местных жителей. Что примечательно, в том случае это также была «Сопка любви» с видом на море и окрестности.