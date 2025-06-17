«Корабельные» качели украсили «Сопку любви» в Комсомольске-на-Амуре

Судовой сборщик-достройщик Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре Сергей Матюшенко воплотил в жизнь свою давнюю идею и при поддержке своего предприятия организовал установку уникальных «корабельных» качелей на смотровой площадке сопки «Ориентир», больше известной у местных жителей как «Сопка любви», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации пресс-службы Амурского судостроительного завода, такую инициативу Сергей Матюшенко подсмотрел в приморском посёлке Славянка, откуда он сам родом. Там «качели мечты» установил по собственной инициативе один из местных жителей. Что примечательно, в том случае это также была «Сопка любви» с видом на море и окрестности.
— Объект, предназначенный для отдыха и восстановления здоровья, главным образом душевного, был передан городу. У комсомольчан появилось еще одно прекрасное место для релаксации и созерцания окрестностей Комсомольска-на-Амуре в атмосфере покоя, тишины и комфортного покачивания на корабельных качелях, — рассказали на предприятии.
Напомним, что в парке «Судостроитель» Комсомольска-на-Амуре при непосредственной поддержке Амурского судостроительного завода в этом году появится необычный памятник, выполненный в виде рубки подводной лодки. Монумент будет установлен у главного входа со стороны улицы Кирова.