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С 24 июня в Ростове вводится новый запрет на парковку

Борьба с пробками: в Ростове ограничивают парковку на площади Свободы.

Источник: Комсомольская правда

С 24 июня в Ростове-на-Дону вводится запрет на парковку транспорта у здания № 2/1 на площади Свободы. Соответствующее решение опубликовано на сайте городского департамента автодорог.

Новые ограничения касаются полного запрета на остановку и на парковку вдоль указанного здания.

Благодаря новым мерам разгрузится дорожная сеть и увеличится безопасность движения.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и выбирать разрешенные места для парковки. Нарушителей новых правил ждут штрафы.

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