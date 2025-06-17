С 24 июня в Ростове вводится новый запрет на парковку

С 24 июня в Ростове-на-Дону вводится запрет на парковку транспорта у здания № 2/1 на площади Свободы. Соответствующее решение опубликовано на сайте городского департамента автодорог.
Новые ограничения касаются полного запрета на остановку и на парковку вдоль указанного здания.
Благодаря новым мерам разгрузится дорожная сеть и увеличится безопасность движения.
Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и выбирать разрешенные места для парковки. Нарушителей новых правил ждут штрафы.
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