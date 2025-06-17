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Воронежский Роскомнадзор заблокировал 3 тысячи ссылок на запрещенный контент

В запрещенный контент входят сайты с порнографией, с пропагандой проституции, с рекламой табачных изделий и другое.

Источник: Freepik

О работе Роскомнадзора в 2024 году и в начале 2025 года рассказала руководитель регионального управления Инна Колмакова на оперативном совещании в областном правительстве 16 июня.

Инна Аркадьевна отметила, что за полтора года заблокированы более трех тысяч ссылок на запрещенный контент: 1982 в 2024 году и 1160 на текущую дату в 2025 году. В прошлом году в Единый реестр запрещенной информации были добавлены 722 ссылки, 574 — отправлены на рассмотрение, а более 190 переданы в прокуратуру. Основными категориями недопустимого контента является пропаганда проституции, порнография, экономические преступления, популяризация табачной продукции.

Управление провело 311 профилактических мероприятий, что привело к составлению 780 протоколов об административных правонарушениях и вынесению 364 постановлений. Общая сумма наложенных штрафов за эти полтора года превысила 4,5 миллионов рублей.