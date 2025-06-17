Три года не посещал школу: в Перми изъяли ребенка у матери, имеющей проблемы с психикой

В отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил документ немедленного исполнения, согласно которому необходимо было поместить мальчика 2014 года рождения в организацию для детей-сирот. Обеспечительные меры были приняты судом до рассмотрения иска о лишении его матери родительских прав.
Причиной обращения в суд комиссии по делам несовершеннолетних стало то, что 56-летняя пермячка ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, также было установлено, что она страдала психическими расстройствами, поэтому дальнейшее пребывание мальчика с матерью могло угрожать его жизни и здоровью.
Так как гражданка изначально была настроена агрессивно и могла повести себя непредсказуемо, в процессе исполнения решения суда главной задачей судебного пристава стало исключение вероятности нанесения травмы эмоциональному состоянию ребенка.
Возбудив исполнительное производство, судебные приставы совместно с представителями опеки выехали по месту жительства должницы. Во время проведения исполнительных действий женщина накаляла обстановку и пыталась препятствовать должностным лицам, но когда мальчику объяснили, где и в каких условиях он будет проживать, пока мама не разберется со своими проблемами, он сам собрал свои вещи и охотно проследовал с взрослыми на служебной машине в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Его матери разъяснена возможность вернуть себе право заниматься воспитанием сына. Для этого ей нужно доказать в суде, что она может создать ему надлежащие условия для полноценной жизни и развития.