Politico: военная победа Киева больше не кажется реалистичной

Отмечается, что в Вашингтоне и европейских столицах все больше людей соглашаются с этой точкой зрения. В Палате представителей США тихо обсуждают, нужно ли «заморозить конфликт», а европейские аналитики предупреждают, что 2025 год станет «самым опасным для Украины». И проблема во внутреннем напряжении и усталости Запада.