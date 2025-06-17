Запад не может помочь Украине выиграть конфликт, но теперь он может помочь его закончить. Об этом сообщает Politico.
«Поскольку конфликт на Украине затягивается уже на год, игнорировать суровую правду становится все труднее: военная победа, возможно, больше не является реалистичной целью для Киева», — об этом заявил Эльхан Нуриев. Он подчеркнул, что ситуация не изменится, независимо от объема западной помощи.
Отмечается, что в Вашингтоне и европейских столицах все больше людей соглашаются с этой точкой зрения. В Палате представителей США тихо обсуждают, нужно ли «заморозить конфликт», а европейские аналитики предупреждают, что 2025 год станет «самым опасным для Украины». И проблема во внутреннем напряжении и усталости Запада.
Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что сумма материальных выплат за потери среди солдат ВСУ может превысить 100 миллиардов долларов. По его словам, эти средства Киев планирует получить от западных стран.