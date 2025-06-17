«Макрон всегда все понимает неправильно»: Трамп рассказал, почему покинул саммит G7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил журналистам, что принял решение покинуть встречу лидеров стран Большой семерки раньше запланированного срока вовсе не ради посредничества в переговорах о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем, как об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон.
— Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, конечно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Гораздо серьезнее. Намеренно или нет, но Эммануэль всегда все понимает неправильно, — написал президент США в соцсети Truth Social.
Ранее Макрон заявил, что Трамп выступил «за» санкции в отношении России. Однако Трамп высказался, что не хочет ужесточать санкции против РФ, надеясь на достижение договоренностей по Украине.
До этого представитель Белого дома заявил, что Дональд Трамп встретится с главой Украины Владимиром Зеленским на саммите Большой семерки.
Также Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. Если бы это решение не приняли, то конфликта на Украине можно было избежать.