«Макрон всегда все понимает неправильно»: Трамп рассказал, почему покинул саммит G7

— Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, конечно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Гораздо серьезнее. Намеренно или нет, но Эммануэль всегда все понимает неправильно, — написал президент США в соцсети Truth Social.