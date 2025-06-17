28-летний форвард Андрей Обидин пополнит состав тольяттинской «Лады»

Волжане подписали с нападающим односторонний контракт на сезон.
Андрей Обидин начал профессиональную карьеру в Екатеринбурге. В 2013-м вышел на лед в составе местной молодежки «Авто». Через год основная команда выбрала его в пятом раунде драфта Континентальной хоккейной лиги под 174-м номером.
Всего в системе уральского клуба форвард провел около 10 лет. Выступал в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.
«Только в розыгрыше 2021−2022 выступал за “Адмирал” из Владивостока. В предыдущем Обидин выходил в 66 матчах за “Автомобилист” и собрал 14 очков (девять шайб и пять голевых передач)», — добавили представители клуба из 63-го региона.
Всего в активе нападающего 422 встречи в КХЛ и 92 результативных балла (46+46). Плюс в минувшем сезоне взял бронзу с екатеринбургской командой.
Ранее сообщали, что еще одним новичком тольяттинцев стал 20-летний защитник Максим Белоусов. С воспитанником ярославского «Локо» заключили двустороннее соглашение.
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