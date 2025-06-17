28-летний форвард Андрей Обидин пополнит состав тольяттинской «Лады»

«Только в розыгрыше 2021−2022 выступал за “Адмирал” из Владивостока. В предыдущем Обидин выходил в 66 матчах за “Автомобилист” и собрал 14 очков (девять шайб и пять голевых передач)», — добавили представители клуба из 63-го региона.