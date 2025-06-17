Тайны спящего сознания: Россияне всё чаще обращаются к врачам из-за редкого расстройства сна — сексомнии

В России всё чаще фиксируют случаи сексомнии — редкого расстройства, при котором человек занимается сексом во сне, не осознавая своих действий. Как сообщили сомнологи в беседе с SHOT, раньше такие жалобы были редкостью, потому что люди либо молчали, либо не подозревали о проблеме.