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ВСУ перебросили под Сумы подразделения террористического батальона

Украинская армия отправила под Сумы дополнительные силы.

Источник: Аргументы и факты

Командование украинской армии перебросило под Сумы подразделения признанного в РФ террористическим батальона имени Номана Челебиджихана*. Об этом передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о 48-м отдельном штурмовом батальоне, названном в честь Челебиджихана. ВСУ также направили на сумское направление солдат 87-го батальона 106 отдельной бригады теробороны (Каменец-Подольский, Хмельницкая область) и бойцов 8-го полка сил специальных операций ВСУ.

Ранее стало известно, что российские силы взяли все опорные пункты ВСУ в районе Хотени под Сумами. Военкор Александр Коц сообщал, что от передовых позиций ВС России до Сум осталось менее 20 километров.

* признан в РФ террористической организацией и запрещен.