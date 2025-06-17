ВСУ перебросили под Сумы подразделения террористического батальона

Командование украинской армии перебросило под Сумы подразделения признанного в РФ террористическим батальона имени Номана Челебиджихана*. Об этом передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о 48-м отдельном штурмовом батальоне, названном в честь Челебиджихана. ВСУ также направили на сумское направление солдат 87-го батальона 106 отдельной бригады теробороны (Каменец-Подольский, Хмельницкая область) и бойцов 8-го полка сил специальных операций ВСУ.
Ранее стало известно, что российские силы взяли все опорные пункты ВСУ в районе Хотени под Сумами. Военкор Александр Коц сообщал, что от передовых позиций ВС России до Сум осталось менее 20 километров.
* признан в РФ террористической организацией и запрещен.