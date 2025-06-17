Самарский Музей-галерея «Заварка» проведет экскурсию в Рождествено 21 июня

21 июня в 14:00 Музей-галерея «Заварка» проведёт выездную пешеходную экскурсию «Ближайшая ЗаВолга» (12+) в село Рождествено. Экскурсию ведёт Олег Баулин — краевед, теоретик искусства, преподаватель и научный сотрудник.
Программа включает осмотр исторических и архитектурных объектов: церковь, фрагменты усадьбы Орлова-Давыдова, винокуренный завод, мозаики рыбного магазина, водонапорную башню 1907 года и подвесной мост «Чёртов». Также экскурсанты увидят уникальные волжские осокори.
Место сбора — Речной вокзал, главный вход (причал № 1). Участие — по билетам. Переправа в Рождествено оплачивается отдельно.
Ранее мы писали, что 22 июня в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Судьба Куйбышева в годы Великой Отечественной войны» (12+).
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