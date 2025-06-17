Politico: Страны НАТО не готовы к войне

Страны НАТО, включая Великобританию, отстают в освоении передовых военных технологий и не готовы к современным вызовам. Об этом заявила советник по обзору обороны британского правительства Грейс Кэсси в интервью изданию Politico.
Согласно стратегическому обзору обороны Великобритании (SDR), стране необходимо срочно увеличить инвестиции в боеприпасы, оружие дальнего радиуса действия и инновационные технологии.
Кэсси отметила, что конфликт на Украине наглядно показал важность быстрой адаптации к новым технологиям, в том числе к беспилотникам и системам РЭБ. По ее словам, преимущества в современных конфликтах часто оказываются кратковременными, а циклы инноваций — быстрыми.
Она также раскритиковала медленные процессы закупок, излишнюю бюрократию и зависимость от крупных поставщиков, которые сдерживают развитие оборонного потенциала. В отчете SDR рекомендовано сократить сроки внедрения новых технологий до трех месяцев, чтобы соответствовать темпам современной войны.
«Если мы завтра увеличим расходы на оборону до 5%, но при этом сохраним старые привычки, мы не будем готовы к будущему», — подчеркнула Кэсси.
Ранее агентство DPA информировало, что Североатлантический альянс собирается увеличить нынешние целевые показатели обороноспособности на 30%. Особое внимание планируют уделить приобретению современных вооружений, таких как крылатые ракеты и беспилотники.