Politico: Страны НАТО не готовы к войне

Кэсси отметила, что конфликт на Украине наглядно показал важность быстрой адаптации к новым технологиям, в том числе к беспилотникам и системам РЭБ. По ее словам, преимущества в современных конфликтах часто оказываются кратковременными, а циклы инноваций — быстрыми.