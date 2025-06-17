ЕГЭ по русскому языку: первая двухсотбалльница и восемь стобалльников в Красноярском крае

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Министерство образования Красноярского края обнародовало результаты ЕГЭ по русскому языку. В этом году экзамен сдали 14 214 человек. Восемь участников продемонстрировали максимальный результат в 100 баллов, а 1 040 выпускников набрали более 80 баллов. 27 учащимся не хватило всего три балла до высшей оценки.
Среди выпускников региона появилась первая двухсотбалльница — София Соколова из Ильичевской школы Шушенского округа, которая успешно сдала ЕГЭ по химии и русскому языку на 100 баллов. Девушка планирует поступить в Красноярский медицинский университет и мечтает стать гинекологом. Она отметила, что основное внимание при подготовке уделяла химии, но также тщательно готовилась к русскому языку, решая задания прошлых лет. Результаты экзамена подтвердили ее золотую медаль.
София подчеркнула, что для успешной сдачи экзаменов необходимо усердно учиться в школе, любить предметы и активно заниматься самоподготовкой.
Мать Софии, Надежда Алексеевна Соколова, работающая учителем английского языка в Ильической школе, отметила, что дочь проявляла усердие на протяжении всех школьных лет. Она добавила, что для нее это стало приятным сюрпризом, хотя в талант дочери она никогда не сомневалась. Надежда Алексеевна подчеркнула, что успехи Софии являются ярким примером того, что даже выпускники из небольших поселков могут добиться высоких результатов на ЕГЭ.
Также на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку сдала Дарья Кузнецова, выпускница школы № 3 города Кодинска Кежемского района. Она планирует поступить на экономический факультет СФУ и мечтает стать финансистом. Дарья рассказала, что на дополнительных занятиях в школе они решали задания прошлых лет и тренировались в написании сочинений. В своем сочинении она раскрыла тему милосердия на примере рассказа Бориса Екимова «Ночь исцеления».
Среди других стобалльников по русскому языку оказались ребята из Железногорска, Норильска, Минусинска и Красноярска.
Напоминаем, что выпускники уже сдали экзамены по всем предметам. С 16 июня стартует резервный срок ЕГЭ, а 3 и 4 июля предусмотрен дополнительный период, в который учащиеся смогут улучшить свои результаты по любому предмету. Ранее стали известны результаты экзаменов по истории, литературе, химии и математике; среди них 58 выпускников получили 100 баллов. Кроме того, одна выпускница сумела набрать 200 баллов за два ЕГЭ.
Ранее рассказывали, что шесть выпускников Красноярского края получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике.