ЕГЭ по русскому языку: первая двухсотбалльница и восемь стобалльников в Красноярском крае

Мать Софии, Надежда Алексеевна Соколова, работающая учителем английского языка в Ильической школе, отметила, что дочь проявляла усердие на протяжении всех школьных лет. Она добавила, что для нее это стало приятным сюрпризом, хотя в талант дочери она никогда не сомневалась. Надежда Алексеевна подчеркнула, что успехи Софии являются ярким примером того, что даже выпускники из небольших поселков могут добиться высоких результатов на ЕГЭ.