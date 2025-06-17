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«Без права на забвение»: В Ростове открыли уникальную выставку к 80-летию Победы

Выставку «Без права на забвение» открыли в парке «Россия — моя история» в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 16 июня, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» Ростова-на-Дону состоялось торжественной открытие всероссийской выставки «Без права на забвение», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены сотни оцифрованных документов, редкие музейные экспонаты и подлинные артефакты военных лет.

Проект реализован при поддержке ведущих государственных структур, включая министерства просвещения, культуры и обороны. Выставка проходит во всех исторических парках страны благодаря сотрудничеству Фонда гуманитарных проектов с Государственным историческим музеем и Архивом РФ.

Посетители смогут проследить хронологию войны — от трагического июня 1941-го до победного мая 1945-го. Особое внимание уделено интерактивным элементам: актеры молодежного движения и подлинные экспонаты создают эффект погружения в эпоху.

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил значимость этой выставки. Фото: Евгения Алексеенко.

— Патриотическое воспитание — это неотъемлемая часть образовательного процесса в школах, наш долг — передать память будущим поколениям, — подчеркнул первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В региональной части экспозиции представлены уникальные материалы из собрания Аксайского военно-исторического музея: форма военных лет, награды, личные документы бойцов и даже фронтовые письма.

До конца года экспозиция будет открыта для школьников и студентов Ростовской области. В дальнейшем — выставка продолжит свою работу по запросу образовательных организаций региона.

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