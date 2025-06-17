«Без права на забвение»: В Ростове открыли уникальную выставку к 80-летию Победы

В понедельник, 16 июня, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» Ростова-на-Дону состоялось торжественной открытие всероссийской выставки «Без права на забвение», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены сотни оцифрованных документов, редкие музейные экспонаты и подлинные артефакты военных лет.