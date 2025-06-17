Россияне стали чаще заниматься сексом во сне — врачи

Сексомния является разновидностью лунатизма. Состояние характеризуется тем, что во время сна отдельные участки мозга сохраняют активность. По словам врачей, спящий может непроизвольно заниматься мастурбацией, проявлять сексуальные инициативы по отношению к партнеру или вступать в половой контакт, иногда с элементами агрессии. После пробуждения воспоминания о произошедшем, как правило, отсутствуют.