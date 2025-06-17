Назван вопрос, который обязательно должен задать пациенту врач-стоматолог

Врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева в беседе с телеканалом «Царьград» рассказала, какой вопрос стоматолог обязан задать пациенту перед началом приема.
По словам специалиста, прием у стоматолога должен начинаться с вопроса о том, есть ли у пациента аллергия на анестезию. Она обратила внимание на то, что при посещении клиники клиенту дают опросный лист, чтобы ознакомиться со скрытыми заболеваниями, с которыми может столкнуться врач. Балакирева отметила, что это позволяет узнать, имеется ли аллергия на анестезию, на какие именно препараты, а также, например, есть ли у пациента диабет или онкология.
Врач подчеркнула, что некоторые пациенты жалуются на то, что им постоянно приходится «бумажки заполнять», но их заполнение дает врачу краткую информацию о пациенте, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать, потому что идет внедрение в организм. Как заметила ортодонт, если пациент впервые обращается к стоматологу и ничего не знает о своих аллергиях, то профессионал это учтет, а в том случае, если что-то вдруг пойдет не так, то в хорошей клинике сразу же смогут оказать первую помощь. Она привела пример, что если вдруг произошел отек Квинке или анафилактический шок, то врачи окажут первую помощь, пока будет ехать скорая, поскольку в кабинетах всегда есть «неотложка».
При этом Балакирева предупредила, что печальные случаи, в том числе летальные исходы, зачастую происходят не только из-за реакции на препараты, но и из-за нарушений стерильности, поэтому необходимо пристально смотреть не только на самого врача, но и вокруг. Ортодонт добавила, что во время приема должно быть ощущение чистоты, не должно быть личных вещей, а инструмент должен открываться непосредственно при пациенте. Собеседница телеканала добавила, что это минимальный стандарт.
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