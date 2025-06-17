Назван вопрос, который обязательно должен задать пациенту врач-стоматолог

Врач подчеркнула, что некоторые пациенты жалуются на то, что им постоянно приходится «бумажки заполнять», но их заполнение дает врачу краткую информацию о пациенте, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать, потому что идет внедрение в организм. Как заметила ортодонт, если пациент впервые обращается к стоматологу и ничего не знает о своих аллергиях, то профессионал это учтет, а в том случае, если что-то вдруг пойдет не так, то в хорошей клинике сразу же смогут оказать первую помощь. Она привела пример, что если вдруг произошел отек Квинке или анафилактический шок, то врачи окажут первую помощь, пока будет ехать скорая, поскольку в кабинетах всегда есть «неотложка».