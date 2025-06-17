Стобалльниками ЕГЭ по русскому языку в Башкирии стали 11 учащихся

В Башкирии подвели итоги единого государственного экзамена по русскому языку. По словам Министра просвещения республики Ильдар Мавлетбердина, итоговое выпускное испытание успешно прошли 15 578 учащихся.
11 выпускникам удалось показали максимальный результат, набрав 100 баллов. Такой же показатель был зафиксирован и в прошлом учебном году. Более 81 балла получили 1859 человек.
Особых успехов добился ученик из Белорецка, ставший дважды стобалльником — он уже получил максимальные оценки по химии и русскому языку.
Мавлетбердин уточнил, что это предварительные результаты, и количество стобалльников может увеличиться после рассмотрения апелляций и пересдач в дополнительные дни. Министр поздравил выпускников с успешной сдачей экзамена и пожелал удачи на предстоящих испытаниях.
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