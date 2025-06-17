Оса «захватила» рейс из Хабаровска в Москву, но её обезвредили

В Хабаровске рейс был задержан на 40 минут после того, как на борту самолёта была обнаружена оса, сообщил телеграм-канал BIGBRO, сославшись на видео подписчика.
Экипаж и пассажиры совместными усилиями пытались поймать насекомое, понимая, что наличие осы в замкнутом пространстве самолёта — серьёзная опасность. Укус осы может вызвать анафилактический шок у людей с аллергией, а в воздухе помочь пострадавшему невозможно.
Этот случай напоминает инцидент с рейсом Etihad Airways в 2013 году, когда самолёт был вынужден вернуться в аэропорт после взлёта из-за того, что датчик скорости был заблокирован гнездом осы. В результате рейс был задержан на несколько часов, а пассажиры были вынуждены покинуть самолёт.
Также в 2016 году в Великобритании несколько рейсов из Лондона были задержаны из-за того, что осы и пчёлы построили гнёзда в датчиках скорости на борту самолётов. В некоторых случаях взлёты были отменены, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
В Хабаровске, к счастью, инцидент обошёлся без серьёзных последствий. Однако он напоминает о том, что даже такие мелкие создания, как осы, могут стать причиной значительных задержек и угроз безопасности в авиации.