Оса «захватила» рейс из Хабаровска в Москву, но её обезвредили

Этот случай напоминает инцидент с рейсом Etihad Airways в 2013 году, когда самолёт был вынужден вернуться в аэропорт после взлёта из-за того, что датчик скорости был заблокирован гнездом осы. В результате рейс был задержан на несколько часов, а пассажиры были вынуждены покинуть самолёт.