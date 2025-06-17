Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

Так, полностью под ограничения попали территории четырех областей — Витебской, Минской, Гродненской и Брестской. Там зафиксирован третий класс пожарной опасности.
В Могилевской области свободно посещать лесные угодья можно только в трех районах — Горецком, Дрибинском и Мстиславском, в остальных окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, то есть там введены ограничения.
В Гомельской области открытых районов гораздо больше, там «зелеными» считаются Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Жлобинский, Кормянский, Лоевский, Наровлянский, Речицкий, Рогачевский, Хойникский и Чечерский. В остальных районах Гомельщины также действуют ограничения из-за риска лесных пожаров.
Когда вводятся ограничения, ходить в лес можно, но запрещено разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Нельзя въезжать в лесные массивы на машинах.
Нарушители рискуют заплатить штраф до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).