В Москве более 700 деревьев украсили благоустроенные набережные Яузы

Высадка деревьев является одним из важнейших направлений для формирования комфортной городской среды, подчеркнул Бирюков. Заместитель Мэра отметил, что зеленые насаждения очищают воздух, а также защищают от уличного шума и дорожной пыли. Кроме того, они создают тень и прохладу в жаркие дни. «Любая территория становится более комфортной и уютной», — уверен он.