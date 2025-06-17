В Москве более 700 деревьев украсили благоустроенные набережные Яузы

Специалисты Комплекса городского хозяйства, как сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков, высадили более 700 крупномерных деревьев на благоустроенных в 2024 году набережных реки Яузы.
«Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, — отметил Бирюков. — На набережных реки Яузы высадили клены, яблони, дубы и вязы высотой 2−6 метров». Все деревья, как подчеркивается, адаптированы к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства.
Высадка деревьев является одним из важнейших направлений для формирования комфортной городской среды, подчеркнул Бирюков. Заместитель Мэра отметил, что зеленые насаждения очищают воздух, а также защищают от уличного шума и дорожной пыли. Кроме того, они создают тень и прохладу в жаркие дни. «Любая территория становится более комфортной и уютной», — уверен он.
Все деревья выращены в специализированных питомниках и прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни деревьев от гниения и обеспечивает им необходимую вентиляцию.