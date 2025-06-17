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ЖДМ реорганизует треть железнодорожных станций в остановочные пункты

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) фактически ликвидирует 21 железнодорожную станцию из 71, имеющейся в стране.

Источник: Sputnik.md

ЖДМ продолжает процесс оптимизации структуры и производственного процесса. К концу текущего года 21 из 71 железнодорожной станции будет преобразован в остановочные пункты.

говорится в сообщении компании

По оценке специалистов ЖДМ, изучивших логистику грузовых операций на железнодорожных линиях страны, было установлено, что часть железнодорожной инфраструктуры не используется в производственном процессе в течение многих лет.

При этом техническая поддержка и обслуживание этих участков железной дороги, зданий и вспомогательных строений приводит к неоправданным расходам, что ухудшает тяжелое финансовое положение предприятия.

говорится в сообщении компании

Сообщается, что данное решение об оптимизации позволит ежемесячно перенаправлять около трех миллионов леев на погашение задолженности по заработной плате сотрудников, а также оптимизировать производственный процесс, включая расширение и укрепление соседних узловых станций.

В компании отметили, что на остановочном пункте осуществляется посадка и высадка пассажиров на поезда местного и пригородного сообщения без приема и выдачи багажа, при отсутствии обслуживающего персонала и при отсутствии других удобств, характерных для полноценной станции.

Напомним, задолженность ЖДМ по заработной плате перед примерно пятью тысячами сотрудников в апреле этого года превышала сумму в 190 миллионов леев. Железнодорожники Молдовы с начала года провели несколько акций протеста, требуя погашения долгов по зарплате. В итоге правительство обещало выделить из государственного резерва 250 тонн дизельного топлива для ЖДМ, что, по замыслу кабмина, позволит предприятию продолжать свою деятельность, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы.