ЖДМ реорганизует треть железнодорожных станций в остановочные пункты

ЖДМ продолжает процесс оптимизации структуры и производственного процесса. К концу текущего года 21 из 71 железнодорожной станции будет преобразован в остановочные пункты.
По оценке специалистов ЖДМ, изучивших логистику грузовых операций на железнодорожных линиях страны, было установлено, что часть железнодорожной инфраструктуры не используется в производственном процессе в течение многих лет.
При этом техническая поддержка и обслуживание этих участков железной дороги, зданий и вспомогательных строений приводит к неоправданным расходам, что ухудшает тяжелое финансовое положение предприятия.
Сообщается, что данное решение об оптимизации позволит ежемесячно перенаправлять около трех миллионов леев на погашение задолженности по заработной плате сотрудников, а также оптимизировать производственный процесс, включая расширение и укрепление соседних узловых станций.
В компании отметили, что на остановочном пункте осуществляется посадка и высадка пассажиров на поезда местного и пригородного сообщения без приема и выдачи багажа, при отсутствии обслуживающего персонала и при отсутствии других удобств, характерных для полноценной станции.
Напомним, задолженность ЖДМ по заработной плате перед примерно пятью тысячами сотрудников в апреле этого года превышала сумму в 190 миллионов леев. Железнодорожники Молдовы с начала года провели несколько акций протеста, требуя погашения долгов по зарплате. В итоге правительство обещало выделить из государственного резерва 250 тонн дизельного топлива для ЖДМ, что, по замыслу кабмина, позволит предприятию продолжать свою деятельность, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы.