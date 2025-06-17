ЖДМ реорганизует треть железнодорожных станций в остановочные пункты

Напомним, задолженность ЖДМ по заработной плате перед примерно пятью тысячами сотрудников в апреле этого года превышала сумму в 190 миллионов леев. Железнодорожники Молдовы с начала года провели несколько акций протеста, требуя погашения долгов по зарплате. В итоге правительство обещало выделить из государственного резерва 250 тонн дизельного топлива для ЖДМ, что, по замыслу кабмина, позволит предприятию продолжать свою деятельность, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы.