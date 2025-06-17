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Дождались: Ремонт многострадального долгостроя в Кишиневе — моста на Михай Витязул — завершится уже на следующей неделе

Рабочие на месте утверждают, что проект находится на завершающей стадии.

Источник: Комсомольская правда

Мост на ул. Михаи Витязул будет готов через неделю, сообщает Agora с ссылкой на инженера компании, выполняющего работы.

Рабочие на месте подтверждают, что проект находится на завершающей стадии. В настоящее время ведутся работы по установке деформационных швов на проезжей части с левой стороны моста. Такие же работы будут выполнены и с правой стороны.

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