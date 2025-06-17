Объекты критической инфраструктуры в Киеве повреждены после взрывов ночью

Ряд объектов критической инфраструктуры Киева поврежден после ночных взрывов. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в украинском МВД.
Сообщается, что в ночь на вторник в украинской столице повредили 27 объектов, передает РИА Новости.
Ночью 17 июня также появились сообщения о том, что в Киеве начались сильные пожары после налета ударных БПЛА «Герань».
В Минобороны России не раз уточняли, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.
Ранее в Винницкой и Житомирской областях Украины была объявлена воздушная тревога, в то время как в Николаевской области она была отменена. Помимо этого, воздушная тревога сохранялась в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях, а также в Киеве.
Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что ВСУ, действующие вблизи российской границы, полностью утратили боеспособность и более не предпринимают попыток прорвать государственную границу на участке ответственности подразделения «Ахмат».