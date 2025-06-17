Объекты критической инфраструктуры в Киеве повреждены после взрывов ночью

Ранее в Винницкой и Житомирской областях Украины была объявлена воздушная тревога, в то время как в Николаевской области она была отменена. Помимо этого, воздушная тревога сохранялась в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях, а также в Киеве.