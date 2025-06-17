Shot: В России отмечен рост обращений с сексуальной активностью во сне

Специалисты отметили, что ранее подобные жалобы практически не поступали, поскольку люди редко обсуждали эту проблему и не всегда осознавали наличие отклонений. По словам врачей, сексомния является разновидностью лунатизма, при которой человек спит, но отдельные участки мозга остаются активными. Медики пояснили, что в таком состоянии человек может бессознательно мастурбировать, приставать к спящему рядом или даже вступать в половой контакт, иногда с проявлением агрессии, не сохраняя воспоминаний об этом утром.