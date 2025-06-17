Shot: В России отмечен рост обращений с сексуальной активностью во сне

В России значительно увеличилось число обращений, связанных с сексомнией — редким заболеванием, при котором человек во сне проявляет сексуальную активность, не осознавая этого. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили сомнологи.
Специалисты отметили, что ранее подобные жалобы практически не поступали, поскольку люди редко обсуждали эту проблему и не всегда осознавали наличие отклонений. По словам врачей, сексомния является разновидностью лунатизма, при которой человек спит, но отдельные участки мозга остаются активными. Медики пояснили, что в таком состоянии человек может бессознательно мастурбировать, приставать к спящему рядом или даже вступать в половой контакт, иногда с проявлением агрессии, не сохраняя воспоминаний об этом утром.
Эксперты указали, что сексомния может быть вызвана тревожностью, стрессом, нарушениями сна или употреблением алкоголя, что нередко встречается у современных людей. Врачи сообщили, что фиксируют пока небольшое количество таких обращений, а к лечению, помимо сомнологов, обычно привлекаются психологи и психиатры, передает Telegram-канал Shot.
Ранее нейробиолог Джейн Тереза Андерсон перечислила пять пугающих явлений сна.