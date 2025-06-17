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В «Сириусе» запустили новый проект по клеточной терапии рака

Ученые НТУ «Сириус» объявили о запуске проекта, направленного на кардинальное упрощение CAR T терапии. Разработчики намерены перепрограммировать Т лимфоциты непосредственно в организме пациента при помощи мРНК инструкций, сообщает пресс-служба администрации ФТ.

Источник: пресс-служба администрации «Сириуса»

По оценке участников проекта, такая схема сделает персонализированные методы лечения быстрее, дешевле и безопаснее. Лабораторные испытания уже подтвердили способность временно «обученных» иммунных клеток распознавать и уничтожать опухоли.

В «Сириусе» уточняют, что клинический этап запланирован на ближайшее время; в случае подтверждения результатов в кабинетах врачей технология может стать заметным прорывом российской онкотерапии и ускорить переход к массовому применению точных и щадящих режимов лечения.