В Москве более 700 деревьев украсили благоустроенные набережные реки Яузы

«Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На набережных реки Яузы высадили клены, яблони, дубы и вязы высотой 2−6 м. Все деревья адаптированы к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства», — сказал Бирюков.
По его словам, высадка деревьев является одним из важнейших направлений для формирования комфортной городской среды.
«Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной. Деревья высаживаем взрослые, они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке», — пояснил он.
Заммэра добавил, что высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.