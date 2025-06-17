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В Москве более 700 деревьев украсили благоустроенные набережные реки Яузы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы высадили свыше 700 крупномерных деревьев на благоустроенных в прошлом году набережных реки Яузы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На набережных реки Яузы высадили клены, яблони, дубы и вязы высотой 2−6 м. Все деревья адаптированы к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства», — сказал Бирюков.

По его словам, высадка деревьев является одним из важнейших направлений для формирования комфортной городской среды.

«Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной. Деревья высаживаем взрослые, они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке», — пояснил он.

Заммэра добавил, что высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.