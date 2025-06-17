В Москве более 700 деревьев украсили благоустроенные набережные реки Яузы

«Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной. Деревья высаживаем взрослые, они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке», — пояснил он.