Известный рынок начали сносить в Алматы

Сообщается, что по решению суда сносят более 2000 квадратных метров торговых площадей. Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов. В отношении собственника ТОО «Фирма Тигрохауд» приняты административные меры.
"В результате управлением направлено исковое заявление в районный суд на снос незаконно возведенных площадей рынка.
1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2125,62 кв. м, 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменений", — сообщили в управлении.
Снос начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции.