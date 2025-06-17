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Известный рынок начали сносить в Алматы

В Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка «Арыстан», расположенного в микрорайоне «Аксай-2», передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля.

Источник: Акимат Алматы

Сообщается, что по решению суда сносят более 2000 квадратных метров торговых площадей. Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов. В отношении собственника ТОО «Фирма Тигрохауд» приняты административные меры.

"В результате управлением направлено исковое заявление в районный суд на снос незаконно возведенных площадей рынка.

1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2125,62 кв. м, 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменений", — сообщили в управлении.

Снос начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции.