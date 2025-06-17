Нейросеть научили распознавать усталость человека по движению глаз

«Мы обучили нейросеть по движению глаз человека определять состояние оператора транспорта и любой другой техники — бодр он или утомлен. Данные для обучения нейростети были собраны при помощи айтрекера — устройства, которое определяет направление взгляда человека. В перспективе наше решение может быть интегрировано в системы, которые контролируют действия операторов различной техники и критической инфраструктуры», — привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника Лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексея Кашевника.