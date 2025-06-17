Багреева: в Москве продолжает снижаться доля свободных офисов

В 1 квартале этого года в столице ввели в эксплуатацию 35,1 тыс. «квадратов», что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Но несмотря на активное строительство, спрос продолжает опережать предложение. Это свидетельствует как о востребованности офисов, так и высоком потенциале дальнейшего развития рынка. По мнению экспертов, благодаря спросу со стороны бизнеса и активному строительству в 2025 году положительная динамика на рынке офисов сохранится. Например, только в этом году ожидают ввод более 800 тыс. «квадратов» офисов, включая крупные объекты площадью свыше 100 тыс. «квадратов», а по словам руководителя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в настоящее время в Москве возводится более 60 деловых объектов общей площадью свыше 1,6 млн. «квадратов».