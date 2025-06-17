Багреева: в Москве продолжает снижаться доля свободных офисов

В Москве второй год подряд снижается доля свободных офисных площадей — в первом квартале 2025 года она составила 4,8%. Это на 2,4 процентных пункта меньше, чем в первом квартале 2024 года и является минимальным показателем с 2018 года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Основная причина — растущий спрос на офисы в столице.
По словам заммэра, снижение доли свободных офисных площадей отмечается с первой половины 2023 года — растет деловая активность, и компаниям нужны новые пространства для расширения бизнеса.
«Особенно заметно сократилась доля свободных помещений класса A — на 4,6 процентного пункта, в сегменте B — на 1,1 процентного пункта. По прогнозам аналитиков, в конце 2025 года доля свободных офисов в столице не превысит 4,7%», — рассказала Багреева.
Как отмечается, высокий спрос на офисные помещения и ограниченное предложение на рынке стимулирует рост арендных ставок. Так на конец марта средняя ставка аренды достигла 28,6 тыс. рублей за «квадрат», что на 28% больше, чем годом ранее. При этом стоимость аренды офисов класса А (такие офисы иногда называют элит-классом) выросла на 16%, а класса В (бизнес-класс) — на 23%.
По итогам января — марта 2025 года общий объем сделок по покупке и аренде офисных помещений достиг 0,36 млн «квадратов», что сравнимо с первым кварталом прошлого года. Основные арендаторы и покупатели, на долю которых пришлось 60% реализованных площадей — ИТ-телеком, строительство, сфера профуслуг, производства.
В 1 квартале этого года в столице ввели в эксплуатацию 35,1 тыс. «квадратов», что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Но несмотря на активное строительство, спрос продолжает опережать предложение. Это свидетельствует как о востребованности офисов, так и высоком потенциале дальнейшего развития рынка. По мнению экспертов, благодаря спросу со стороны бизнеса и активному строительству в 2025 году положительная динамика на рынке офисов сохранится. Например, только в этом году ожидают ввод более 800 тыс. «квадратов» офисов, включая крупные объекты площадью свыше 100 тыс. «квадратов», а по словам руководителя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в настоящее время в Москве возводится более 60 деловых объектов общей площадью свыше 1,6 млн. «квадратов».