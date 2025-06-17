Мошенники обманывают россиян через кружки в Telegram от лица именинников

Злоумышленники начали использовать функцию видеосообщений в Telegram для обмана жителей России, представляясь именинниками. О такой схеме стало известно РИА Новости.
Корреспондент издания рассказывает, что после празднования дня рождения преступник, выдавая себя за девушку, организовавшую торжество, отправил видеосообщение ее подруге. В «кружочке» он, используя скомпрометированный голос и изображение, сообщил, что необходимо перевести 20 тысяч рублей фотографу за услуги, поскольку сама она якобы не может выполнить платеж.
Мошеннику удалось обмануть жертву — подруга попыталась отправить указанную сумму. Первые две попытки перевода через банки были заблокированы из-за подозрительной активности. Однако с третьей попытки, через другой банк, деньги удалось перевести. После этого подруга обнаружила, что переписка с якобы именинницей была удалена. В банке ей сообщили, что вернуть средства не представляется возможным.
Ранее стало известно, что мошенники используют оскорбительные комментарии в сети для того, чтобы выманить у начинающих блогеров данные их аккаунтов.