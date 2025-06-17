Мошенники обманывают россиян через кружки в Telegram от лица именинников

Мошеннику удалось обмануть жертву — подруга попыталась отправить указанную сумму. Первые две попытки перевода через банки были заблокированы из-за подозрительной активности. Однако с третьей попытки, через другой банк, деньги удалось перевести. После этого подруга обнаружила, что переписка с якобы именинницей была удалена. В банке ей сообщили, что вернуть средства не представляется возможным.