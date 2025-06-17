Собянин: Более 350 км кабельных линий планируется обновить в Москве до конца года

Мэр отметил, что в этом году город сосредоточен на повышении эффективности и безопасности энергосистемы, создании дополнительных резервов мощности. Для этого проводятся следующие масштабные работы: модернизация четырех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25), что позволит продлить срок службы оборудования и снизить удельный расход топлива; реконструкция двух исторических подстанций — «Центральной» и «Раушской» и одной в ТиНАО — «Лебедево».