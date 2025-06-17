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Собянин: Более 350 км кабельных линий планируется обновить в Москве до конца года

Более 350 км кабельных линий планируется обновить до конца 2025 года в рамках модернизации системы энергоснабжения столицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Reuters

«Тепло, свет и надежность: модернизируем систему энергоснабжения столицы. Это помогает обеспечить стабильную работу всей энергосистемы Москвы, включающей 145 тыс. км линий электропередачи, 188 питающих центров и 23 тыс. распределительных и трансформаторных подстанций. При этом постоянно снижается потребление энергоресурсов. До конца года планируем обновить больше 350 км кабельных линий и проложить свыше 80 км резервных линий для распределительных и трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в этом году город сосредоточен на повышении эффективности и безопасности энергосистемы, создании дополнительных резервов мощности. Для этого проводятся следующие масштабные работы: модернизация четырех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25), что позволит продлить срок службы оборудования и снизить удельный расход топлива; реконструкция двух исторических подстанций — «Центральной» и «Раушской» и одной в ТиНАО — «Лебедево».

В данный момент уже закончены реконструкция подстанции «Гольяново» и замена кабельных линий под Москвой-рекой, проложенных 70 лет назад, добавил Собянин.