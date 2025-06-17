Москва заключила 100-е межрегиональное соглашение в сфере туризма. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Она уточнила, что контракт был заключен с коллегами из Тюменской области на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который прошел с 10 по 15 июня на ВДНХ и объединил свыше 85 российских регионов и десятки иных государств.
В мероприятии участвовали крупнейшие отечественные и зарубежные компании, а также эксперты индустрии гостеприимства. Москва представила на форуме событийную афишу и возможности для отдыха в городе. Кроме того, гости могли изучить программу различных фестивалей, посмотреть на достопримечательности с помощью технологии дополненной реальности и многое другое.
Сергунина напомнила, что в настоящее время Москва сотрудничает с 84 субъектами РФ, в том числе с Санкт-Петербургом, Татарстаном, Алтайским и Камчатским краем, а также Калининградской и Новосибирской областью. В рамках этого партнерства стороны занимаются разработкой совместных продуктов для привлечения туристов из дружественных стран.
Проекты объединены в стратегию «Москва+». В ее рамках предлагается посетить столицу вместе с другими регионами. Например, вместе с Санкт-Петербургом столица организовала программу «Два города — миллион впечатлений». Также существуют иные предложения: «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку», «Москва + Мурманская область. Путешествие к русскому чуду».
С некоторыми субъектами России столица реализовывает сразу несколько проектов. В частности, в 2024 году с Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областями было подписано соглашение по развитию национального туристского маршрута «Золотое кольцо».
Ранее московская делегация подписала семь партнерских соглашений в рамках конференции «Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина», которая прошла 13 июня в Пекине. Участие в ней приняли свыше 400 экспертов, представителей госсектора и бизнес-сообщества.
Документы направлены на укрепление отношений в торговле, индустрии гостеприимства и музейно-просветительской сфере. Один из меморандумов подписали Московский экспортный центр (МЭЦ) и крупная китайская логистическая компания для упрощения экспорта технологической продукции столицы и повышения ее узнаваемости в Китае.