Москва заключила 100-е межрегиональное соглашение в сфере туризма

Сергунина напомнила, что в настоящее время Москва сотрудничает с 84 субъектами РФ, в том числе с Санкт-Петербургом, Татарстаном, Алтайским и Камчатским краем, а также Калининградской и Новосибирской областью. В рамках этого партнерства стороны занимаются разработкой совместных продуктов для привлечения туристов из дружественных стран.