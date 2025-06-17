В Госдуме предложили продавать секс-игрушки по рецепту врача

Парламентарий считает, что секс-игрушки не должны находиться в свободной продаже, так как их доступность негативно влияет на общественные ценности. Он подчеркнул, что подобные товары, продаваемые в специализированных магазинах, вредны и не нужны. По мнению Милонова, их реализация подрывает традиционные устои и снижает уровень рождаемости в стране. Депутат выразил убеждение, что полное исчезновение таких магазинов из России пошло бы обществу на пользу.