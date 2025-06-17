В Госдуме предложили продавать секс-игрушки по рецепту врача

Милонов заявил, что интимные товары развращают общество.
В Госдуме предложили ограничить продажу товаров интимного назначения, приравняв их к медицинским изделиям, которые должны отпускаться только по рецепту врача. С такой инициативой выступил депутат ГД Виталий Милонов.
«Продукция интимного содержания, как правило, продается в специализированных магазинах. Я настаиваю, что подобного рода вещи не могут быть в свободном обращении. Если это что-то необходимое для человека, пускай врач выписывает рецепт на эти “аксессуары”», — заявил Милонов в разговоре с изданием «Абзац».
Парламентарий считает, что секс-игрушки не должны находиться в свободной продаже, так как их доступность негативно влияет на общественные ценности. Он подчеркнул, что подобные товары, продаваемые в специализированных магазинах, вредны и не нужны. По мнению Милонова, их реализация подрывает традиционные устои и снижает уровень рождаемости в стране. Депутат выразил убеждение, что полное исчезновение таких магазинов из России пошло бы обществу на пользу.