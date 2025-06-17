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Возможность создать уникальный дизайн «Тройки» появилась у пассажиров столичного транспорта

У пассажиров московского транспорта появилась возможность выбрать дизайн карты «Тройка», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем транспортные сервисы более персонализированными. Лимитированные “Тройки” пользуются большой популярностью у пассажиров, и теперь у них появилась возможность самостоятельно выбрать уникальный дизайн и оформить карту онлайн», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Так, через специальную форму на сайте (shop.mosmetro.ru/troika/individualnaya_karta_troyka) можно создать уникальный дизайн и сделать «Тройку» персональным проездным. На нее можно нанести фамилию, имя и фотографию. Чтобы оформить транспортную карту нужно зайти на сайт и заполнить заявку, выбрать один из 15 вариантов оформления. Срок изготовления — до 15 рабочих дней, а получить карту можно на любой из 30 стоек «Живое общение».