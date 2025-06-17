Возможность создать уникальный дизайн «Тройки» появилась у пассажиров столичного транспорта

Так, через специальную форму на сайте (shop.mosmetro.ru/troika/individualnaya_karta_troyka) можно создать уникальный дизайн и сделать «Тройку» персональным проездным. На нее можно нанести фамилию, имя и фотографию. Чтобы оформить транспортную карту нужно зайти на сайт и заполнить заявку, выбрать один из 15 вариантов оформления. Срок изготовления — до 15 рабочих дней, а получить карту можно на любой из 30 стоек «Живое общение».