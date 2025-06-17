«Признался, что курил и бросал окурки на землю». В Слонимском районе помощник вальщика леса спровоцировал крупный пожар, причинив ущерб на 168 000 рублей

Из материалов дела следует, что 13 мая 2025 года в лесу леса Деревновского лесничества неподалеку от деревни Бояры Слонимского района случился пожар. Огонь уничтожил лесную подстилку, а также живой напочвенный покров на площади 0,40 гектара. Было установлено, что в момент пожара в лесу был установлен запрет на посещение.