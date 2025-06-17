«Признался, что курил и бросал окурки на землю». В Слонимском районе помощник вальщика леса спровоцировал крупный пожар, причинив ущерб на 168 000 рублей

Белорус причинил ущерб на 168 000 рублей, бросив непотушенную сигарету в лесу. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Из материалов дела следует, что 13 мая 2025 года в лесу леса Деревновского лесничества неподалеку от деревни Бояры Слонимского района случился пожар. Огонь уничтожил лесную подстилку, а также живой напочвенный покров на площади 0,40 гектара. Было установлено, что в момент пожара в лесу был установлен запрет на посещение.
По данным следствия, днем ранее в лесу трое сотрудников индивидуального предпринимателя проводили валку леса по договору. Один из них, 44-летний помощник вальщика леса, признался, что курил и бросал окурки на землю. Он допустил, что мог выбросить непотушенный окурок.
Согласно проведенной экспертизе, причиной возникновения пожара оказался занесенный источник огня. Им мог оказаться и тлеющий окурок. Вместе с тем очаг возгорания был на месте с выжженной растительностью, где заготавливали лес работники.
«Сумма ущерба, причиненного ГЛХУ “Слонимский лесхоз” в результате неосторожного обращения с огнем, составила 168 000 рублей», — уточнили в СК.
Сказано, что Слонимский районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело в отношении помощника вальщика леса по статье 276 Уголовного кодекса — уничтожение либо повреждение леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности.
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