В Тюменской области в целях безопасности ограничили мобильный интернет

В Тюменской области с 12 июня 2025 года действуют ограничения на работу мобильного интернета. Как сообщили в Telegram-канале информационного центра правительства региона, эти меры введены в целях безопасности граждан по причинам, не зависящим от местных властей и операторов связи.
Ранее местные СМИ и Telegram-каналы сообщали о массовых сбоях в работе мобильного интернета, однако официальных комментариев на этот счет не поступало. Власти подчеркивают, что стационарный интернет и сети Wi-Fi продолжают работать в обычном режиме.
«Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — добавляется в сообщении.
Прежде губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что Липецкая область на некоторое время осталась без мобильного интернета в целях безопасности. При этом стационарный интернет и подключения через Wi-Fi продолжали работать в обычном режиме.