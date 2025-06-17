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В Тюменской области в целях безопасности ограничили мобильный интернет

Ограничение доступа к мобильному интернету в Тюменской области снимут как только позволит обстановка.

Источник: Комсомольская правда

В Тюменской области с 12 июня 2025 года действуют ограничения на работу мобильного интернета. Как сообщили в Telegram-канале информационного центра правительства региона, эти меры введены в целях безопасности граждан по причинам, не зависящим от местных властей и операторов связи.

Ранее местные СМИ и Telegram-каналы сообщали о массовых сбоях в работе мобильного интернета, однако официальных комментариев на этот счет не поступало. Власти подчеркивают, что стационарный интернет и сети Wi-Fi продолжают работать в обычном режиме.

«Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — добавляется в сообщении.

Прежде губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что Липецкая область на некоторое время осталась без мобильного интернета в целях безопасности. При этом стационарный интернет и подключения через Wi-Fi продолжали работать в обычном режиме.